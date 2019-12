Tips de moda para tener un look ideal para Año Nuevo, según tu figura

Se acerca el comienzo de un nuevo año. De nuevos planes, metas y oportunidades. Donde empiezas de cero una vez más y vuelves a soñar e ilusionarte con nuevos deseos. Estás llena de planes y objetivos para el año que comienza, esto incluye encontrar el outfit perfecto. Muchas veces los looks que encontramos en algunos portales son únicamente para un tipo de cuerpo con el que no nos sentimos identificadas y la búsqueda de ese atuendo perfecto se hace difícil. Por ello, la asesora de imagen Marilú Podestá te brinda algunos tips para lucir radiante y espectacular este 2020.

Triángulo Invertido:

Es decir, torso ancho y piernas delgadas. Para eso es preferible alejarse de vestidos pegados y apostar con corte en A, muy bien estructurados. Además, es ideal no usar fajines ni correas anchas, eso te ayudará a verte más estilizada. Olvidémonos de las blusas offshoulders, las hombreras, los cuellos cuadrados, las mangas abullonadas, las mangas cortas y los estampados anchos en la parte superior del torso. Por el contrario, debemos optar por pantalones con pliegues, bolsillos a los lados y para la parte superior es mejor elegir telas planas, de un solo color, mejor si son colores oscuros, cuello “V”, manga 3/4 o manga cero.

Cuerpo recto:

En el caso de este tipo de cuerpo no es recomendable usar blusas con volumen en las mangas o en los hombros. Por el contrario, hay que marcar la cintura con pantalones o faldas con vuelo de colores claros y estampados. Nunca cinturones anchos ya que ensanchan el cuerpo y lo vuelven más recto. En la parte de arriba, al igual que con el triángulo invertido optemos por blusas o polos simples con cuello “V” de un solo color. El truco aquí es comprar blusas o polos con forma y estructura, nunca rectos. La basta debe terminar en “U”, nunca de manera recta y a los costados debe haber pliegues o curvas que formen una cintura ficticia. Cabe mencionar que el cuerpo recto y triángulo invertido le van bien blusas con corte peplum.

Reloj de arena:

A este cuerpo casi todo le va bien, pero hay que tener cuidado en no abusar de los volúmenes. Si usamos una blusa con demasiados bobos se nos puede ver demasiado voluminosas. Si tenemos mucho busto olvidemos los pantalones de cintura muy alta o correas anchas ya que esto hace que no haya un espacio entre la cintura y el busto.

Triángulo o pera:

Este cuerpo se caracteriza por ser delgado de arriba y ancho de abajo. En la parte de arriba somos libres de ponernos blusas con bobos, mangas abullonadas, etc. Si tienes cintura y quieres que no se te vea tan llenita abajo, opta por colores oscuros para la parte inferior y jeans a la altura del ombligo con bolsillo y rectos. Sin embargo, si no tienes mucha cintura aconsejo darles aún más volumen a las caderas. Este volumen en pantalones y faldas hará que la cintura se vea más estrecha.

Cuerpo manzana:

Es cuando la parte más ancha del cuerpo está justo debajo del busto hasta las caderas. Para la parte del torso aconsejo usar colores oscuros, cuellos en “V” y mangas 3 /4. El vestido con corte imperio también es un must También los zapatos nude que se mezclan con el tono de piel y que terminan en punta estilizan la figura sin necesidad de usar tacos. El largo del pelo debe ser máximo hasta el codo y hay que eliminar las blusas con manga murciélago o estilo bolsa, así como los fajines.