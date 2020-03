El poder del maquillaje: no reconocerás a estas famosas sin make up

Jennifer Lopez, Katy Perry y Lady Gaga son algunas de las celebridades más buscadas en internet sin maquillaje. Más artistas se han sumado a la tendencia de subir fotografías sin make up y sus millones de seguirdores se lo agradecen a diario.

Y es que ninguna mujer puedes estar con maquillaje todo el tiempo y estas celebridades nos han demostrado el poder que tiene el maquillaje y cómo también es prescindir de éste y lucir bien, pero con un adecuado cuidado de la piel.

Katy Perry le dice no al maquillaje

La intérprete de 'Roar' es una cantante con estilo muy particular y a la que vemos constantemente llevar maquillajes llamativos y elaborados, sobre todo, en sus videoclips. Sin embargo, también ha sido captada sin make up y aunque se percibe el contraste sabemos que ella no lo necesita.

Jennifer Lopez sin make up

La cantante de orígenes puertorriqueños siempre suele lucir su figura e impresionarnos con su gran estilismo. Pero también hay ocasiones ha preferido mostrarse sin una gota de maquillaje.



Lady Gaga y su cambio sin maquillaje

Lady Gaga en los inicios de su carrera artística sorprendió por sus más extravagantes atuendos y looks pues formaban parte del sello personal de la estadounidense. Sin embargo, con el paso de los años hemos podido ver como ha ido cambiando su estilo de maquillaje.

La actriz de 'Born a star' recientemente ha incursionado en el mundo de la belleza con una nueva línea de maquillaje por lo que ahora está más pendiente del cuidado de su piel como podemos notar en esta imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

Ariana Grande es portada de Vogue sin maquillaje

La cantante ha sido portada de una de las revistas más influyentes dejando de lado el maquillaje glamoroso y cargado como parte de la nueva tendencia que está siendo promovido por diversas artistas a fin de llevar un look más naturalista.

Consigue un maquillaje natural de día