El no makeup de Demi Lovato que ha generado miles de "me encanta" en IG

Instagram es una red social que nos encanta usar para encontrar peinados, outfits y maquillajes en tendencia, sin embargo, también es un espacio que puede ser utilizado para reivindicar la naturalidad de cuando en cuando.

Así lo ha demostrado Demi Lovato, quien se ha sumado a la lista de celebridades, como Rihanna o Hilary Duff, que están cambiando los paradigmas de belleza al mostrar sus rostros tal cual son, sin una gota de maquillaje.

Demi Lovato se une al bodypositive y a la tendencia del no makeup

Aceptar nuestras imperfecciones es parte del movimiento bodypositive para que entendamos que está bien tener granos, manchas, estrías o celulitis porque son casi inevitables. Aunque, claro, eso no quita que podamos buscar formas de cuidarnos más por nuestra salud.

Es por ello que Demi no tiene repartos en subir fotos suyas sin filtros ni maquillaje a pesar de que no sea lo que más abunde en Instagram. La cantante compartió un 'selfie' acompañado del siguiente texto que nos deja un potente mensaje.

"Llevo años sin hacer un #NoMakeupMonday, pero he pensado que después de publicar fotos con montones de maquillaje y muy bien peinada, es importante mostrar lo que hay por debajo. Este es mi aspecto el 85 y el 90% del tiempo. Estoy orgullosa de mis pecas y de mí por quererme y aceptarme tal y como soy", explicó la actriz estadounidense.

Una imagen vale más que mil palabras. Demi ha demostrado que un buen cuidado del cutis es lo más importante cuando se trata de lucir bellas. Pero, claro, ¿a quién no le gusta usar un poco de maquillaje para resaltar nuestra belleza? Sin embargo, ello no quita que también podamos prescindir de él de vez en cuando.

Demi Lovato se desintoxica de Instagram

Para empezar, Demi Lovato se ha asegurado de eliminar sus etiquetas en Instagram, por lo que aunque cientos de personas la etiqueten en sus publicaciones y comentarios, ella no será notificada, así que no verá nada que le cause estrés o algún otro malestar.

Demi Lovato se sincera sobre los ejercicios y las dietas

“Estoy cansada de destruirme con ejercicios y dietas extremas. Pensé que los últimos dos años habían sido de recuperación por un trastorno alimenticio cuando en realidad estaba cayendo completamente en él. Me acabo de dar cuenta de que tal vez mis síntomas no eran tan obvios como antes, pero definitivamente era un problema de alimentación” expresó durante la entrevista.

Demi Lovato habla sobre orientación sexual

“Mi madre fue la que más nerviosa se puso con el tema. Pero enseguida me dijo que lo único que quería es que yo fuera feliz. Y aquello me pareció muy bonito y maravilloso. Estoy muy agradecida”, declaró Demi.

“Después de contárselo, me quedé temblando y llorando. Me sentía superada por la situación. Pero por suerte tengo unos padres increíbles que me ofrecieron su apoyo en todo momento”, agregó.