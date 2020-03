¡Cuidado! Si compartimos nuestro labial podríamos contagiarnos hasta de una herpes

Compartir nuestro maquillaje es una práctica común. No podemos negar que alguna vez hemos prestado o nos han prestado un poco de sombras, labial o polvos. Y aunque no lo parezca esta costumbre podría ocasionarnos problemas en nuestra piel.

Lo que sucede cuando intercambiamos nuestros propios utensilios de maquillaje es que nos estamos exponiendo a una contaminación cruzada de gérmenes pues se están combinando las bacterias de nuestras manos y rostro con los de otras personas.

¿A qué me expongo si comparto mi maquillaje?

Los expertos en belleza de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos explican que si compartimos nuestro maquillaje sin medios adecuados, como el que cada persona tenga sus propias brochas o aplicadores desechables puede ocasionar que nuestra piel se acumule de granitos y espinillas o se irrite.

¿Qué debo hacer entonces?

La mejor forma de usar un maquillaje que no te pertenece es llevar tu propia esponja o aplicador desechable pues estos utensilios deben ser personales. Además, deberás lavarlos semanalmente o por lo menos dos veces al mes. Más aún si los tienes guardados en tu neceser es probable que se acumule fácilmente de bacterias y suciedad.

¿Y si quiero compartir mi labial?

Aunque pareciera la cosa más normal del mundo te podrías contagiar de herpes o fuego labial a pesar de que no existan lesiones visibles ya que el contagio podría existir de acuerdo a los expertos del programa belleza y bienestar de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos. Además, el virus provoca erupciones permanentes por lo que no debería ser tomado a la ligera.

Siempre revisa la caducidad de tus productos de maquillaje

No olvides tener siempre en cuenta que debes renovar tu maquillaje ni bien se haya vencido pues de lo contrario terminarás obteniendo efectos no deseados en tu piel. Además, la textura, el color, olor y densidad también puede cambiar así que atenta a las señales que te puede dar tu make up.

Tips de maquillaje útiles y fáciles

Como sabemos que, además, quieres unos tips extra para sacar provecho de todos los productos de maquillaje te compartimos este video informativo del blog de Secretosdechicas.com para que no se pase ni un solo detalle.