Dale vida a tus párpados en menos de 30 segundos con estas sombras líquidas

El maquillaje es una pieza fundamental para potenciar nuestra belleza. Y uno de los cosméticos que más hemos usado son las clásicas sombras de ojos en polvos, pero que tantas veces nos ha jugado una mala pasada y ha arruinado el resto de nuestro maquillaje. Por ello, a nuestro rescate, han vuelto las sombras de ojos líquidas.

Sombras líquidas: ahorra tiempo y logra una mayor duración

Si buscas una alternativa que no te quite mucho tiempo entonces tienes que darle una oportunidad a este producto. Será mucho menos probable que se estropee el resto de tu maquillaje, pues ya no tendrás que lidiar con el polvo en tus mejillas, e incluso podría durarte hasta 15 horas, según la revista Mujerhoy.

Y es que las sombras líquidas son mucho más fáciles de aplicar pues el producto se desliza rápidamente sobre nuestros párpados gracias a su práctico bastón.

Diviértete y crea looks más elaborados

Ya no es necesario ser tan habilidosa con el pincel. Ahora podrás concentrarte a crear looks más glamorosos que le darán un upgrade a tu look. Los tonos metálicos, con purpurina y brillos están nuevamente en la mira de las tendencias así que si quieres impactar en una fiesta las sombras líquidas son tu opción predilecta.

¿Cómo me lo aplico?

No se requiere mayor técnica o destreza para sacar provecho de este producto que es muy utilizado como fuente de color y luz para darle vida a nuestra mirada.

Las sombras de ojos líquidos tienen la forma de un gloss por lo que antes aplicártelo debes revisar que el pincel o esponjita haya absorbido bien el líquido y así se extienda correctamente todo el producto.

También puedes crear acabados suaves si no quieres arriesgar con los tonos brillantes, o incluso hacerte un eyeliner o un ahumado, solo es cuestión que elijas el color adecuado para darle ese toque diferente a tu rostro.