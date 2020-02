Salma Hayek deja de lado los escotes para lucirse como una Frida Kahlo en Festival de Berlín

Salma Hayek es una diva de Hollywood que no solamente destaca por su talento como actriz sino también por el gran estilo que posee para deslumbrar en todas las pasarelas y alfombras rojas.

Y es así que durante su última aparición en el Festival de Cine de Berlín ha impresionado con un look total dark que sin duda alguna tiene inspiración en el personaje mexicano Frida Kahlo.

¿Cómo lució Salma Hayek en el Festival de Cine de Berlín?

La actriz asistió a la presentación de su más reciente participación, The roads not taken, con un vestido de seda y cuello redondo del diseñador Alexander McQueen lleno de volantes y transparencias. Para darle un upgrade a su look usó varias capas de collares complementó con unas sandalias con plataforma y arrancadas que redondearon su estilo bohemio.

Salma Hayek hace a un lado los escotes

Y, si bien Salma nos tiene más acostumbrado a llevar vestidos escotados y ceñidos, esta vez optó por uno que rememore sus raíces mexicanas.

La protagonista de Dolores en su nueva película The roads not taken le dio un giro al tradicional vestido de McQueen pues apostó llevarlo en un elegante negro y combinarlo con llamativos accesorios dorados con cierto efecto oxidado.

Un maquillaje sobrio y un peinado de cola de caballo baja fueron el toque final pues ya no hacía falta nada más para destacar este increíble look con el que Salma sorprendió en Londres.