Eiza González lleva un look deportivo con los leggins como protagonistas

Eiza González siempre nos sorprende como una de las mejores vestidas a cualquier gala en la que se presente, sin embargo acaba de demostrar que también tiene grandiosos looks para le día a día.

Todos sabemos que la comodidad es lo primordial para pasar los días, pero muchas veces podemos dudar en lo que queremos llevar en nuestro outfit, por lo que un estilo deportivo no tiene pierde.

Es así que, esta vez, Eiza González, nos ha sorprendido con un look deportivo y bicolor que no hace más que reconfirmar que los leggins son esa prenda que no debería faltar en tu armario. La actriz mexicana fue captada paseando por las calles luciendo unos leggins verde olivo, junto a una ceñida casaca de color negro deportiva y unas zapatillas también negro.

Eiza luce completamente relajada con el cabello suelto y unos lentes de sol, ideales para estos días de calor.

De esta manera, Eiza González nos enseña que los leggins son esa prenda infaltable en el clóset y la ideal para deslumbrar en tu día a día.