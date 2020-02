Eiza Gonzalez lleva la tendencia de satín con imponente vestido dorado

Eiza Gonzalez sabe perfectamente como sorprendernos con sus looks, por lo que esta vez lo volvió a hacer en la fiesta de los Oscar al llegar con un imponente vestido, digno de una alfombra roja.

Aunque esta prenda no llevaba consigo grandes lujos, la sencillez de la misma, junto a el corte ideal y la tela utilizada, fueron necesarios para crear esta espectacular pieza.

Se trató de un vestido de estilo slip dress con cuello halter, pero lo que le dio real vitalidad a la prenda es el color dorado que se impone en toda la prenda de pies a cabeza.

El color es tan perfecto que ya no era necesario agregarle algún accesorio extra, ya por si solo brillaba sin problemas. Sin embargo, otro detalle que nos causó curiosidad es el color y el estilo ¿será que era un guiño a la estatuilla de la noche?

Sea esto cierto o no, lo que no nos cabe duda es que este se convirtió en un gran look, con un estilo que, no dudamos más de una querrá probarlo, pero que llegó de manos de Eiza González.