Eiza Gonzalez luce el vestido blanco más romántico que podrías ver

Cada vez que Eiza Gonzalez lleva un nuevo look, siempre termina enamorándonos con su gran estilo. Y lo mejor de todo es que no necesita recargar su look para mostrar lo bien que le queda todo.

Por esta razón, la actriz acaba de sorprendernos con un outfit sencillo y radiante a la vez, en el que el vestido se ha convertido en el protagonista y acaparó todas las miradas. Para celebrar el día de San Valentín, que mejor que rodearte de rosas y vestir de blanco total, pero recuerda que es ideal elegir el modelo correcto para verte como toda una princesa.

Esta vez, Eiza apostó por un vestido blanco total, de una tela fresca que, además, llevaba ligeros vuelos en la parte baja de la falda, por lo que le agregaba movimiento a su prenda.

El vestido era de una especie de encaje, con tiras delgadas que se podía atar en la parte de adelante de la prenda. Además, en la zona del busto llevaba unos ligeros vuelos para crear el efecto romántico que se buscaba.

La prenda era ceñida, por lo que no necesitaba de nada más para lucir radiante y relajada a la vez.

De esta forma, Eiza Gonzalez nos acaba de regalar la inspiración perfecta para lucir radiante este verano, con un look monocolor y sencillo de replicar.