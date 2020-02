Looks total white súper trendy al estilo de Camila Sodi

Camila Sodi retornó a las telenovelas luego de participar en “Luis Miguel, la serie”, con el remake de “Rubí”, que hace poco acabaron de grabar. Si bien sus personajes muestran un estilo llamativo al momento de armar sus looks, la actriz es más de colores neutros.

Así que, si deseas buscar un outfit trendy con mucho estilo puedes hallarlos en su cuenta de Instagram, donde la artista mexicana suele compartir sus atuendos.

Si deseas armar total looks white, pues ella te muestra tres opciones en las que te puedes inspirar. Recuerda que estas combinaciones pueden usarse para toda ocasión como, por ejemplo, un evento casual o una gala, según sea tu estilo.

En este caso te mostramos cómo puedes usar un atuendo monocromático con distintas prendas. El primero es un clásico, como un vestido de mangas off shoulder, ideal para usar una cadena o un choker con zapatos de tacón o zapatillas.

Otra alternativa en tendencia es la combinación de polo tipo bividi con un pantalón recto y cintura alta. En el caso de Camila, ella no usó nada de accesorios solo un sombrero y unos mules de animal print que rompían el total look.

Si también eres de las que usa outfits minimalistas, opta por un top hasta el abdomen y una falda lápiz corta. Complementa con aretes y collar XL para resaltar más la neutralidad del blanco.

EL TOTAL LOOK: LA FIEBRE POR EL MONOCOLOR

La moda es cíclica, lo que en el pasado estuvo en tendencia ahora se convirtió en el must have. Eso fue lo que pasó con el total look, un estilo cuya filosofía no podía más fácil: apostar por el monocolor. Sencilla sí, pero arriesgada también. Y es que este fenómeno tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes.

Una de las principales ventajas del monocromático es que se acabaron los quebraderos de cabeza a la hora de escoger el estilismo de turno. La idea es que el mismo color impregne cada una de las piezas del look: desde los pies a la cabeza.

El total look lo hemos ido viendo con colores como el negro, pero, en esta ocasión, se extrapola a todas las tonalidades y estampados posibles. La regla número uno es que el monocolor se aplique no solo a las prendas superiores e inferiores, sino también al calzado y a los accesorios. Todo un desafío, ¿no?

Con la fiebre del monocolor ya puedes dejar de pensar en qué tonos combinan mejor entre sí. Es suficiente con que elijas uno y sea este el que predomine en tu look. Hay quienes van más allá y no solo se suman a la homogeneidad de colores en sus outfits sino también de tejidos. Eso sí, la última palabra ¡la tienes tú!