Kim Kardashian nos presenta al labial de la temporada que querrás llevar en tus looks

Kim Kardashian tiene un estilo de maquillaje definido que se caracteriza, entre otras cosas, por usar colores neutros y tierras, pero eso no significa que no cambie de look de vez en cuando.

La dueña de KKW Cosmetics dejó los labiales nude a un lado y los cambió por un tono más encendido y llamativo, el fucsia. Según dijo Kim en su cuenta de Instagram, donde compartió su foto usando este labial, este ‘rosa ardiente’.

Los expertos pronostican que el labial fucsia, así como los tonos muy brillantes y colores fluorescentes serán los que marquen tendencia esta temporada primavera/verano 2020 por encima de clásicos como el rojo.

El labial fucsia favorece a las pieles claras y medias, pero para encontrar el tono idea para ti, es mejor probarlos con luz natural sobre tu antebrazo, así sabrás cómo te quedará realmente. Además, los expertos recomiendan llevar un labial mate si tienes el cabello oscuro (como Kim Kardashian), o uno con acabado brilloso si tu melena es más rubia o castaña clara.