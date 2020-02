Kim Kardashian revela el secreto para cambiar de look y resaltar el maquillaje en minutos

Kim Kardashian es una celebridad con miles de tips de belleza que le permiten conseguir un look de moda libre de imperfecciones y como marcador de tendencia.

Sumado a esto, la fundadora de KKW Cosmetics tiene la habilidad de traer tendencias del pasado al presente y hacer que se vuelvan totalmente cool. Este es el caso de su último truco de belleza para cambiar de look en unos minutos y resaltar su maquillaje al mismo tiempo. ¿Adivinas de qué se trata?

Para darle un look más imponente a su mirada, Kim Kardashian utiliza lentes de contacto en tonos neutros (marrones claros, pardo o miel) para acompañar sus pestañas XL y su maquillaje glam, hecho que hace que su look de belleza resalte aún más y sea imposible dejar de mirarla como nos mostró en su Instagram.

Si bien Kim Kardashian ha estado usando este truco de belleza por unos meses, no es la única celebridad que lo hace. Salma Hayek y la modelo Joan Smalls también emplearon este tip de belleza en sus looks para el after party de los premios Oscar este año.

Así que ya lo sabes wapa, si quieres cambiar de look en sólo unos minutos, no dudes en considerar esta idea.