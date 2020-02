Selena Gomez lleva un look rosa romántico ideal para una cita [FOTOS]

Selena Gomez reaparece y esta vez con un estilo romántico en el que el rosa se convirtió en el protagonista de su look.

Y es que si habíamos visto a Selena con estilos roqueros, con colores oscuros, esta vez la cantante ha decidido darle un giro completo a su look y mostrarnos un estilo más relajado y sencillo.

Selena acaba de lucir una prenda monocolor y de un estilo arriesgado, no solo por el color del vestido, sino que también por el corte de la prenda. La artista lleva un vestido recto, de corte straplessy mangas largas y anchas de color rosa pálido.

Pero eso no es todo, el look mostraba un estilo relajado, con lazos en la parte de adelante, el mismo que acompañó con un beauty look muy cómodo y relajado. Selena llevó el cabello recogido en un moño alto, al que acompañó con mechones sueltos a los lados y el cerquillo que la caracteriza.

El maquillaje, nada recargado, solo un imponente color en los labios para darle fuerza a esa zona del rostro y hacerlo destacar. Decidió no llevar joyas en el cuello y solo acompañó con unos aros.

De esta forma, Selena Gomez muestra que el rosa, en el tono adecuado, puede convertirse en el color ideal para un look perfecto de una cita romántica.