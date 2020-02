Selena Gómez tiene el peinado 'effortless' que todas querremos probar

Selena Gómez siempre nos sorprende con nuevos looks que luego se convierten en tendencia. Y esta vez la cantante de ‘I love you like a love song baby’ nos muestra un peinado effortless que esta temporada todas querremos llevar.

La celebridad publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que luce un corte de cabello que es ideal para todas aquellas mujeres que no prefieren invertir demasiado tiempo y esfuerzo en un peinado por las mañanas. Nos referimos al curly bob.

Selena ya nos había dado algunas luces sobre su nuevo peinado cuando promocionó su nueva línea de maquillaje Rare a través de una transmisión en vivo en Instagram. Y ahora, con esta nueva publicación en dicha red social, nos demuestra que ese es el nuevo estilo que mantendrá.

Sabemos que la cantante estadounidense siempre pone por delante su comodidad antes que cualquier tendencia así tenga que llevar un outfit elegante o casual. Una mujer de un estilo sobrio y sofisticado que nos ha devuelto la esperanza de probar un peinado sin tantas complicaciones.

Recuerda que este corte es ideal para las mujeres que tienen ondas en el cabello pues destaca la textura natural de la melena. La clave de este look será el volumen que le des a tu cabello. Para ello deberás conseguir shampoos, acondicionadores y todo lo necesario para definir las melenas onduladas.