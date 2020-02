Selena Gomez tiene el delineado retro que todos usarán este 2020

Selena Gomez le ha dado un giro completo a su carrera e imagen personal, y para acompañar estos cambios, eligió deslumbrantes outfits y looks de belleza que den la talla.

Un aspecto que ha estado muy presente en los looks que ha desfilado Selena durante las últimas semanas es su maquillaje, el cual ha sido el sueño de todos los amantes de la belleza.

Sin embargo, un look en particular que ha resonado bastante en Instagram fue el delineado de gato negro de estilo retro que usó para acompañar su outfit rosado. Su eyeliner, ejecutado por el maquillador Hung Vanngo, fue alabado debido a su profundidad, pigmento y forma (ligeramente difuminada al final para parecer menos definido), que enmarcaban sus ojos a la perfección y le daban un look magnífico a su mirada.

Este delineado fue combinado con unas cejas naturalmente cepilladas y un labial nude mate que logró crear look sesentero perfecto.

Además de estilizar su rostro y resaltar su mirada, este delineado retro está en plena tendencia en cuanto a moda y belleza, y si no nos crees, tan sólo echa un vistazo a los peinados recogidos del momento y los looks de maquillaje coloridos y delineados estilo ‘felino’.