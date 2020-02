Selena Gómez anuncia el lanzamiento de su innovadora línea de belleza 'Rare Beauty'

Selena Gómez es probablemente una de las estrellas juveniles que mejor ha logrado posicionarse en la industria musical. La cantante de 27 años sabe está pasando por un excelente momento en su carrera y es por ello que ha decidido unirse al gremio de mujeres empresarias.

Al estreno de su nuevo disco ‘Rare’, ahora tenemos que sumarle el lanzamiento de una línea de belleza. Bajo el concepto precisamente de su último disco, su nueva marca tiene por nombre Rare Beauty. Así, Selena Gómez le sigue los pasos a celebridades como Kylie Jenner y Rihanna.

A través de su cuenta de Instagram Selena Gómez anunció su nueva creación y aprovechó para lucir el maquillaje que es parte de su marca. La joven cantante, que lució un labial rojo y un look divertido, compartió con todos sus seguidores algunos detalles del concepto de su línea.

La intérprete de ‘The heart want what it wants’ comentó que se trata de un proyecto en el que ha trabajado por dos años y que ha formado una alianza con un gigante de la belleza: Sephora.

Además, Selena Gómez tiene previsto que la producción de su línea salga a la venta el próximo verano y que su distribución a otros países sería a partir del 2021.

Es así que con un look divertido y fresco muy a su estilo, unos jeans azules sueltos, un suéter amarillo, pero un maquillaje sensual y atrevido, Selena nos brindó algunas luces de lo que será su línea de belleza. Toca esperar con ansias su llegada al país.