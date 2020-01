Selena Gómez y el top básico que podría hacer historia en una portada de revista

¿Quién dice que un polo básico no puede ser portada de una revista? Quien mejor que Selena Gómez para imponer nuevas tendencias y demostrar que no existen cánones definidos en el mundo de la moda. Y es que la joven cantante eligió una prenda básica de los años 2000 para la portada de la Wall Street Journal Magazine.

Nos referimos al top tank, aquella versátil prenda que tantas veces hemos combinado para crear nuevos outfits. Ahora, gracias a Selena ya puede quedar inmortalizada en el tiempo a través de la portada de una importante revista.

Sabemos que la intérprete de Love you like a love song tiene un estilo muy clásico y que por ello le encanta apostar por los básicos en sus looks cotidianos en lugar de optar por prendas extravagantes. Los colores neutros son sus favoritos y los looks ‘total black’ nunca le fallan. De igual forma cuando tiene en la mira eventos importantes se decanta por prendas sencillas y elegantes.

Así, Selena Gómez, quien saltó a la fama por su papel en la serie Los Magos de Waverly Place, hace gala de un estilo sobrio y sofisticado en donde busca siempre comodidad.

Otra celebridad que se animó a revivir el top tank es la cantante boricua Jennifer López. Ella subió una instantánea en su cuenta de Instagram donde se le vio con un top color blanco, sin duda alguna, un clásico infaltable en nuestro armario.

Aunque esta imagen es parte de un comercial para promocionar el self-care, JLo también siguió los pasos de Selena Gómez para demostrar que la sencillez también puede atraer muchas miradas si se combina adecuadamente. No dudes en usarlo con pantalones de vestir o de chaliz, jeans, faldas y agregarle una sola prenda más llamativa para redondear tu outfit.