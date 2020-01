Selena Gómez estrena nuevo balayage que será tendencia este 2020

Es frecuente que un nuevo corte de cabello o cambio de look suponga una nueva etapa, esta no parece ser la excepción para Selena Gómez, quien estrenó su reciente álbum Rare y lució un precioso balayage en unas stories de su cuenta de Instagram.

La cantante de The heart wants what it wants remeció las redes sociales con un nuevo balayague que la hace lucir más joven y que combina bien con las ondas y el color castaño y dorado de su cabello.

Selena conoce qué tonalidades van mejor con su color de piel y ojos, es por ello que eligió un balayage rubio dorado que va del castaño claro hasta las mechas rubias. Así, la joven intérprete nos demuestra cómo se debe llevar un balayage con estilo.

No es la primera vez que Selena nos sorprende con un cambio de look, pues en noviembre del año pasado durante su presentación en los VMA’s nos sorprendió con un imponente corte y look al estilo de los 70.

NUEVO ÁLBUM RARE

El nuevo disco de Selena Gómez, después de cinco años de espera, ha generado mucho revuelo por las frases que ella ha compartido en su cuenta de Instagram junto a imágenes que podrían hacer referencia a su ex novio Justin Bieber.