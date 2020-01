Selena Gomez y el pantalón que marcará tendencia esta temporada

Selena Gomez es una de las celebridades más seguidas en Instagram, por ello, cada cosa que comparte en su perfil nunca pasa desapercibido.

La cuenta de la cantante y actriz también funciona como el espacio perfecto para estar al tanto de las últimas tendencias de moda y belleza, y esta ocasión no fue la excepción.

Selena fue vista en sus Stories de Instagram luciendo un outfit sencillo pero que destacó por una prenda en particular: sus pantalones. La intérprete de ‘Lose You To Love Me’ llevó una casaca deportiva, zapatillas blancas y pantalones capri.

Lejos de lucir aburridos, Selena Gomez nos ha demostrado que los pantalones capri están en plena tendencia, crean un sinfín de atuendos y combinan con todo. Incluso pueden ser la opción ideal para tu outfit de trabajo pues son cómodos y con el calzado adecuado pueden lucir súper formales.

Así que ya lo sabes wapa, anímate a usar diferentes estilos ¡y varía con tu vestimenta!