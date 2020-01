Incendio en Australia: Selena, Pink y Nicole Kidman donan miles de dólares [FOTOS]

Los incendios forestales todavía no se apaga en Australia y las cifras de las muertes de personas y animales aumentan, conmocionando a todo el mundo con este trágico hecho.

Por ello, las artistas como Selena Gómez, Nicole Kidman, Pink, entre otros famosos, se han sumado a donar miles de dólares para aportar en la lucha de los bomberos que intentan apagar el fuego en el país de los canguros.

Cada año que pasa la temperatura del planeta aumenta con el cambio climático, es así que se producen sequías. Pero esta oportunidad se está observando la peor en la historia de Australia.

Hasta la actualidad, se ha registrado en los últimos tres meses 5 millones de hectáreas destruidas, provocando el fallecimiento de medio millón de animales y 23 personas, según La Nación.

La joven se pronunció desde su cuenta personal de Twitter conmovida por lo sucedido, por eso, incentivó a sus fans donar por el trabajo de los voluntarios.

"Completamente devastada por los incendios en Australia. Rezo por todos los afectados y por aquellos que trabajan en cada frente. Estaré haciendo una donación y me encantaría que ustedes también consideraran hacer una si es que pueden".

Absolutely devastated by the fires in Australia. Praying for everyone affected and all of the first responders. I’m making a donation and would love if you would consider doing the same if you can. Swipe up ❤️ https://t.co/aEqW5SPKPG