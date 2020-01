Selena Gomez reina en Nueva York pantalón de bota ancha ideal para toda figura

Selena Gomez está por todas partes, y eso se debe a lanzamiento de su nuevo disco ‘Rare’. Y claro, con este nuevo álbum, se viene una gira promocional que incluye miles de nuevos outfits.

Anoche, después de aparecer en el show de Jimmy Fallon, los paparazzi capturaron a Selena Gomez saliendo del famoso restaurante ‘Nobu’ en Nueva York luciendo un outfit casual y relajado que presentaba una influencia en la moda de los años 70.

Para combatir el frío neoyorquino, la cantante llevó un suéter blanco de manga larga y la prenda que se robó el show: unos jeans de bota ancha azules con bordes sin forro. Este es el modelo más moderno de la temporada que además está en plena tendencia pues según los expertos será el rey de los jeans este 2020.

Selena completó su outfit con una bolsa marrón de By Far y botines marrones, que le dieron ese toque final vintage. ¡La fashionista ha hablado y no nos quedan dudas! Los jeans rectos de bota ancha serán la tendencia de moda más ‘hot’ del año.