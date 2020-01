Carmen Villalobos recibe el año con un cambio de look que impone tendencia

Carmen Villalobos es una actriz muy apasionada sobre temas que tengan que ver con el mundo de la moda y belleza.

Recientemente, la colombiana demostró su pasión por las últimas tendencias de belleza al publicar una foto de su nuevo cambio de look en Instagram.

Villalobos asistió a un salón de belleza para realizarse uno de los estilos más populares de los últimos meses. Fue así como Carmen cortó su larga melena y la cambió por un lob, uno de los cortes de cabello que siguen marcando tendencia a nivel global.

“Mi primer propósito fue cambiarme de look. A mí me gusta variar y aprovechar que ya terminé un personaje que venía haciendo por tres años y que ya terminó ya me puedo cambiar el look, entonces año nuevo, vida nueva, look nuevo”, dijo la protagonista de ‘Sin senos no hay paraíso’.

Como toque final, el estilista de Carmen Villalobos onduló el cabello de la actriz, el cual reflejó mejor los tonos de luz (naturales o productos de un tinte, todavía no queda claro) y le dio a su melena más brillo y movimiento.

¡Aquí te dejamos el video para que veas su cambio de look de principio a fin!