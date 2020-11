Hombre recibe comida envenenada como donación y fallecen 17 perritos

Un indignante caso de maltrato animal sorprendió a decenas de personas en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque ubicado en el Municipio de Jalisco (México) luego de ver cómo una persona desalmada regaló comida envenenada a un señor que cuidaba a un grupo de perros rescatados.

La terrible noticia la compartió el dueño de los perritos conocido como Don Luis. Este hombre que tiene una chatarrería protegía a los animales que encontraba desamparados en las calles.

"Me dejaron un bolsita envenenada con huesitos de pollo para mis perritos, yo cometí el error de dárselos porque no es la primera vez que la gente me ayuda, me traen comida que queda en sus casas", dijo el noble hombre en una entrevista con Tv Azteca Jalisco.

"La mera verdad, no sé que persona tenga tanto odio con ellos o conmigo; eso no se vale, si era el problema conmigo, conmigo se hubieran desquitado", agregó.

El cuidador de los animalitos contó que fallecieron 17 perros de los 25 que tenía en el terreno prestado, donde vive junto a los animales. También, mencionó que él comparte la comida que recibe de la gente con sus peludos.

Por otro lado, los vecinos de la zona ayudaron a retirar los cuerpos de los perros fallecidos y lo ayudaron a denunciar el caso de maltrato animal ante la fiscalía de Jalisco.

Cabe mencionar que las personas que asesinan a los animales en México podrían recibir una condena de tres a seis años y pagar una cuantiosa multa.

Las autoridades mexicanas se encuentran en la búsqueda del responsable que dejó el alimento envenenado para las mascotas. Finalmente, la organización PETA se sumó a la causa y también busca el paradero de la persona que cometió el cruel acto para evitar que más criaturas salgan lastimadas.

Beneficios de tener un perro en casa

De acuerdo con algunos estudios, los perros juegan un rol importante en la vida de los seres humanos. A continuación les dejamos los beneficios para el desarrollo de los integrantes de un hogar.

Reducen enfermedades:

- Un perro ayuda a reducir la presión arterial y disminuir la frecuencia cardíaca, según estudios.

- Los niños que nacen en familias con mascota, han demostrado tener menor riesgo de desarrollar alergias o asma.