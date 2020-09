Madre de Dios: Avistan puma y otorongo cerca de la comunidad Isuyama

La visita de un puma y un otorongo han alarmado a la comunidad de Isuyama en Madre de Dios, luego que las cámaras trampa confirmaran la presencia de los felinos cerca del Corredor Turístico Tambopata. Los pobladores dieron a conocer la noticia a las autoridades locales.

Según el medio local Radio Madre de Dios, la fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios señaló que están trabajando con la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Asimismo, Karina Garay mencionó que el objetivo es reubicar a los animales en la Reserva Nacional de Tambopata. No obstante, si no hay buenos resultados con el protocolo de caza segura, los felinos serían sacrificados, ya que en toda la región no hay dardos tranquilizantes para neutralizar a los felinos.

"No tenemos los dardos, estamos haciendo las gestiones con Serfor Lima. La limitante es que no hay vuelos esta semana, ni los de apoyo que traen las Fuerzas Armadas para que nos puedan enviar el armamento. Tampoco está la persona experta en disparar estos dardos en Madre de Dios", indicó la fiscal Garay.

Del mismo modo, la especialista manifestó que el presidente de la comunidad de Isuyama pide que inicien con la caza para proteger a la población, pues estos animales salvajes son peligrosos.

"Si están viniendo a este lado de la ciudad es porque se sienten amenazados en su propio hábitat. Probablemente cerca al lugar se esté realizando actividades ilícitas como quema de árboles, tala ilegal o minería ilegal, lo que está haciendo que estos animales migren", añadió.

Wapa, esperemos que las autoridades locales puedan resolver esta situación, ya que ambos animales son emblemáticos de nuestro país y merecen ser protegidos.