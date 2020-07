Danna Paola omite rumores con Sebastián Yatra y muestra fotografías de su verdadero amor

Los rumores de una posible relación amorosa entre Danna Paola y Sebastián Yatra continúan en Instagram y otras redes sociales, generando curiosidad en miles de usuarios.

Sin embargo, la famosa mexicana Danna Paola ignora comentarios de Yatra y muestra en Instagram a la criatura que se ha robado su corazón. Se trata de su perrita Lu.

Hace dos semanas, Danna Paola, conocida por interpetrar a Lucrecía de la serie 'Élite', compartió un emotivo video viral junto a su nueva compañera, generando más de tres millones de reproducciones en Instagram.

"Welcome to the family Lu (bienvenida a la familia en español)", escribió Danna. Su pequeña perra luce tierna y adorable.

Miles de personas brindan lindas palabras para su nueva compañera, incluso la cuenta de Netflix Lationamérica se animó a halagar a la perrita Lu.

"Ay tan hermosha esa Lu", "Hermosas las dos", "Me muero de amor", "No hay amor más fiel y duradero que la de una mascota", "Ay no, las amo", escribieron los internautas en Instagram.

Wapa, esperamos que pronto Danna Paola pueda compartirnos más momentos al lado de su tierna mascota. ¡Ambas son adorables!