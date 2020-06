Cancelaron su graduación por la pandemia y él decidió celebrar en casa junto a su perrita

La pandemia a causa del coronavirus ha provocado miles de muertes en todo el mundo, por lo que los gobiernos de diferentes países están tomando todas las medidas restrictivas para evitar más contagio, suspendiendo así planes de viajes e incluso graduaciones.

Ante ello, los jóvenes que esperaban con ansias el 2020 para sus graduaciones se han visto forzados a no realizarlos y adaptarse a la nueva forma de vivir. Sin embargo, un adolescente decidió hacer algo diferente y así alegrar un poco su día y la de sus compañeros.

Josh Robert es un joven de Texas, Estados Unidos, que esperaba con muchas ansias su graduación en este 2020 e iba a invitar a su pareja para realizar el tradicional baile, pero todo se suspendió a causa de la pandemia.

Esto sin duda lo afligió, pero en lugar de pasar el día de su graduación como cualquier otro, Josh encontró una forma adorable de marcar la ocasión con todo el glamour que merece.

El adolescente escogió a su pareja ideal, su bella perrita Reba que siempre la ha acompañado. “Ella es mi todo”, dijo Josh a The Dodo. “La hemos tenido desde que era una pequeña cachorra y ahora tiene 10 años. No hubiera sido lo mismo si no hubiera sido incluida”.

Al saber de la organización de graduación que Josh se estaba organizando, su hermana Mackenzie también se unió y para realizar el tradicional baile, le fabricó un vestido a su perrita Reba.

Asimismo, la tía de Josh también se unió y le realizó unas hermosas fotografías que quedaran para el recuerdo. “A ella realmente le encanta la atención y el hecho de estar vestida la hizo muy feliz”, agregó el joven.