Perro chihuahua con sobrepeso fue abandonado en una autopista y familia lo rescata

Facebook nos hizo ser testigos de una nueva historia. Lamentablemente las personas todavía no comprenden el verdadero valor de los animales y los abandonan sin el más mínimo remordimiento como el caso de un chihuahua con sobrepeso.

A través de una publicación en Facebook el triste momento que tuvo que pasar un perrito con sobrepeso que había sido abandonado para la familia que una vez prometió cuidarlo. El pequeño can fue encontrado encerrado dentro de una caja al costado de una carretera de Nueva Jersey, Estados Unidos.

De acuerdo al personal del Departamento de control de animales que lo encontraron el 29 de abril, contó que Stanley, el nombre con el fue bautizado cuando lo rescataron, estuvo con el control de animales durante aproximadamente una semana antes de que el refugio de animales pudiera llevarlo.

Cuando lo encontraron, Stanley estaba encerrado dentro de una caja y estaba “congelado por el miedo”, narra en la publicación de Facebook del refugio de animales.

Al llevarlo para ver su estado de salud y el sobrepeso que tenía, se dieron cuenta que pesaba 9 kilos, aproximadamente el doble de la cantidad que un Chihuahua de su tamaño debería pesar.

El peso de los perros chihuahua

Es importante mencionar que, aunque el aspecto del perrito puede provocar sonrisas, lo cierto es que el sobrepeso es una enfermedad que puede llevar a los animales a padecer otros males y a larga generar su muerte.

En el caso de Stanley, sus cuatro patitas se encuentran dobladas y no puede caminar. Afortunadamente para este pequeño can, veterinario dijo que no parece tener ningún problema de salud además de su peso.

Nueva vida para Stanley

Con el paso de los días, el perrito está bajando de peso y ahora ya tiene una mamá adoptiva quien lo está cuidando mucho y dándole el amor que este bello can se merece.