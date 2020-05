Perro fue atropellado y niño corrió por toda la avenida para rescatarlo [FOTOS]

Una nueva historia de amor por los animales ha robado el corazón de todos los usuarios en las redes sociales, ya que a través de unas imágenes se observó el acto heroico de un niño al salvar a un perrito.

Lamentablemente muchas personas todavía no comprenden el verdadero valor de los perritos, quienes aman sin condiciones a los humanos, pero a pesar de ello terminan siendo abandonados, maltratados y atropellados.

A pesar de la maldad que se le hace a los animalitos, todavía existen personas y niños que condenan el maltrato animal y hacen de todo para salvarlos, incluso arriesgando su propia vida como la historia que te contaremos a continuación.

Resulta que un pequeño niño de 11 años, Jean Fernandes, luego de ver al perrito atropellado en la calle Lauro Müller en Itajaí, Brasil, no dudó en rescatarlo y sin importarle nada más que la vida del animal, corrió a ayudarlo.

Mientras las demás personas solo miraban o los carros seguían pasando, el niño no iba dejar que el pobre perro muriera ahí, por lo que fue corriendo a rescatarlo para pronto llevarlo con un especialista.

El conmovedor acto fue capturado por la fotógrafa Rafaela Martins. Asimismo, según el veterinario Denilson da Silva, del Centro de Control de Zoonosis el conductor que atropelló al cachorro no se detuvo en busca de ayuda y lo abandonó.

Una nueva vida

De acuerdo a la información de diferentes portales en Internet, el perrito recibió los primeros auxilios correspondientes y hoy se encuentra en perfectas condiciones junto a una hermosa familia que le dio Jean,

Asimismo, el bello perrito fue bautizado como Mel. Cabe mencionar que, todo esto no hubiese sido posible por el amor incondicional que Jean le entregó, aunque no lo conocía de antes y ni siquiera era suyo no dudo en rescatarlo. ¡Qué bellas personas tiene el mundo!