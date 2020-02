Gato atrapa a un ratón y lo lleva hasta su plato para ¡compartir una cena de amistad!

Para nadie es un secreto que los gatos siempre estarán detrás de un ratón para ‘exterminarlos’… Bueno, eso se creía hasta que vieron a este felino que se ha convertido en la sensación de Twitter por su increíble accionar con un intruso del hogar.

El peludo amigo no mostró la típica conducta de sus colegas al ver un roedor invadir su propiedad. Fue todo lo contrario: lo invitó a pasar un momento agradable con la intención, seguro, de formar una amistad.

En el video que está dando la hora en las redes sociales se observa a la mascota caminar con el ‘infiltrado’ en su boca con dirección a su platillo, cualquier pensaría que se lo tragaría y así terminar con los problemas del hogar de donde vive.

Quizá para miles de usuarios de Twitter resultó ver un montaje, pero el gato hizo todo lo contrario a lo que se describiría como un desenlace seguro: dejó al ratón al otro extremo del plato y empezó a alimentarse con sus galletas.

De un momento a otro, el felino se detiene para observar el accionar de su nuevo amigo y, al observar que no reaccionar, parece increparle para que pueda disfrutar de la cena y así empezar una buena relación amical.

El video cuenta con casi 200 mil reproducciones y cientos de comentarios, donde los cibernautas expresaron “admiración” por el gran accionar del gatuno amigo.

“¡Mi corazón está sonriendo! Incluso los animales entienden que sus necesidades deben cambiar. O tal vez solo lo está engordando”, fue uno de los comentarios que más reacciones tuvo en Twitter luego que el video se hiciera viral.

Maybe the cat williaaaaammmmm has already reached the highest level of spiritual consciousness pic.twitter.com/cI2eBh0HwX