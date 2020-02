Perrito retó con la mirada a conductor que lo apresuró a cruzar la calle [VIDEO]

Un pequeño chihuahua no aguantó la falta de respeto de un apresurado conductor, quien no paraba de gritarle para que cruzara la calle. Sin embargo, el perro no se dejó intimidar y lanzó una desafiante mirada que ha causado sensación en YouTube.

El cachorro demostró no tener mucha tolerancia cuando intentar molestar su paz, tal como se observa en el clip subido a Tik-Tok, que luego fue publicado en la mencionada plataforma de video.

Se trataba de un día tranquilo y muy soleado para el cachorro, pero jamás pensó que iba a vivir un momento incómodo por parte de un hombre muy apresurado por llegar a su destino.

A pesar que el chihuahua apareció de improviso, el accionar del conductor fue lo que molestó a la solitaria mascota, quien no tuvo mejor idea que hacerle ‘frente’ con una mirada desafiante y parándose en dos patas… ¡Toda una actitud desafiante!

Los comentarios de los usuarios en YouTube no se hicieron esperar y hubo algún porcentaje que le dieron la razón al hombre, quien pudo ser acusado de matar al animalito por ir a “excesiva velocidad”.

Igualmente, hay otro sector que no entienden el accionar del perro porque pudo ser atropellado por una imprudencia que pudo tener un final muy sangriento.

El video de YouTube cuenta con miles de reproducciones, y no es para menos.