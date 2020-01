Mujer usa la foto de su perrito para mostrar que la violación no es culpa de la mujer

La fotografía se volvió viral en Facebook. Una situación crítica que las mujeres pasan es el constante acoso, maltrato y hasta violación. Es por ello que muchas féminas se han unido para darle fin a esta situación como es el siguiente caso que en el que un perro ayudó a entender que la violación no es culpa de la mujer.

Mediante una publicación en Facebook, la chef de repostería Bree Wiseman publicó una foto de su perrito en el que se veía sentado junto a su comida favorita y la usó como referencia para hacer poner en claro que la culpa no es de la víctima, como se sigue creyendo.

“A las personas que dicen que las mujeres son violadas debido a la forma en que se visten. Este es mi perro”, inició el texto de la publicación en el que se hace clara referencia sobre estos casos en el muchos hacen creer que todo es culpa de la mujer.

“Su comida favorita es el bistec. Él está a la altura de mi plato. No se acercará más porque le dije que no. Si un perro se comporta mejor que usted, debe reevaluar su vida. Siéntase libre de compartir, mi perro es adorable”, fue el texto que escribió la mujer comparó.

Estas palabras fueron bien recibidas en Facebook, porque se compartió miles de veces. Ante ello, Wiseman, en conversación con HuffPost, dijo que con esta imagen de su perrito espera que mensajes como el de él ayuden a educar al público sobre la naturaleza insidiosa de la culpa de la víctima.

"La única persona culpable de una violación es el violador", dijo. "Fue su decisión violar. Las personas no deberían tener que preocuparse por ser violadas cuando eligen lo que quieren usar".

"Si un pit bull de 4 años entiende la palabra" no ", incluso si está mirando algo que lo hace babear, entonces los adultos deben entender la palabra" no "sin importar cómo se vista la otra persona. Las apariencias no deberían hacer ninguna diferencia en casos de agresión sexual", explicó la mujer.

Es importante mencionar que, el perrito de raza pitbull, que es parte de esta gran reflexión y llamado de atención, se llama Luis, tiene 6 años. ¡Los animales también se suman a la campaña de no a la agresión contra las mujeres!