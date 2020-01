Perro sorprende por su increíble ritmo para bailar canción de Daddy Yankee [VIDEO]

Dicen que la mejor forma de aprender a bailar es dejarse llevar por el ritmo, tal como lo hizo Bailey, un Beagle, que se ha convertido en la sensación de Twitter por sus divertidos movimientos al ritmo de Runaway, de Daddy Yankee.

Una cámara escondida registró la coreografía del cachorro, quien no permitió que su dueña se llevará toda la atención de los invitados.

Bailey, luego de unos segundos de música, decide ponerse en dos patas y empieza a mover sus patitas de un lado para otros, desatando la risa de su madre adoptiva.

"¿Te gustan mis movimientos de baile, mamá?", parece decir la mirada del Beagle, quien no paraba de sacudir todo su cuerpo al ritmo de Daddy Yankee.

El can ya se ha vuelto una celebridad en Twitter y su clip fue retuiteado más de 200K veces y le gustó más de 700K.

"El perro es mejor bailarín que yo", había escrito un usuario.

“¡Los perros son las apuestas amigos, compañeros y FAMILIAS que podrías ESPERAR! No los merecemos ...”, comentó otro.

This dog dancing to Reggaeton is the best thing you’ll ever see today pic.twitter.com/hRojKOJ5iP