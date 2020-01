Piura: hombres desalmados lanzan a perritos al río y ellos lograron salvarse [VIDEO]

Los perros merecen los mejores cuidados y no hacerlos sufrir, ya que ellos sienten miedo al igual que los humanos. Sin embargo, unos sujetos en Piura les importó muy poco el bienestar de sus mascotas.

Los casos de maltrato animal son indignantes. En esta oportunidad, estos hombres lanzaron a dos perros a la represa de río Piura, al parecer son sus mascotas, pues tienen sus collares de identificación.

En el video que se volvió viral se puede ver que los animalitos están angustiados, mientras que los sujetos se 'matan' de risa, incluso aplauden como si fuera un hecho de admirar. ¡Terrible!

El perro de pelaje blanco con mucho esfuerzo logra salir primero del agua, pero el negro que cayó de cabeza, le costó más esfuerzo poder mantenerse sobre el agua y salvar su vida.

Los indefensos perros salieron del agua y lo primero que hicieron fue huir. El video compartido en Facebook es la prueba del maltrato animal que realizaron este grupo de jóvenes.

“Maltrato animal grabado en la represa del río Piura hace unos momentos. Me pasaron el video y se los envió para que hagan algo porque estos actos se repiten a diario en ese lugar y algunos animales mueren ahogados al no saber nadar. Y siempre son las mismas personas haciéndoles, Por eso algunos se ahogan porque no pueden nadar", escribió Somos edén en Facebook.

Wapa, esperemos que las autoridades locales de Piura puedan ubicar a los responsables de este cruel acto contra los animales.

¿Cómo denunciar un maltrato animal?

Lo primero que debes hacer es grabar el momento y al atacante. Luego, debes ir a la comisaría más cercana y denunciar. En caso no atiendan tu pedido, estás en el derecho de solicitar una audiencia con el comisario, puedes llamar al 1818 opción 3 o enviar un mensaje a denuncias@mininter.gob.pe con las pruebas y detalles del maltrato animal para que atiendan la acusación.