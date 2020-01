Humano fue a recoger a su perrito de la peluquería, pero trae a otro can

Una curiosa historia se volvió viral en Facebook. Los animales, aunque parezcan muy similares por su color y tamaño, siempre hay algo que los caracterizan y por el que sus dueños pueden diferenciarlos, bueno no todos se dan cuenta de ello.

Los que tenemos perritos y gatitos en casa sabemos que ellos también requieren de necesidades como llevarlos a bañar, córtale las uñas, bañarlos y otras cosas por lo que muchas veces se le manda a la veterinaria.

Es así que, Coco quien tiene un hermoso perrito llamado BooBear decidió mandar a la peluquería a su querida mascota y le pidió a su esposo, Rudy Salazar, que lo recogiera. Pero, jamás imaginó este resultado y que rápidamente se volvió viral en Facebook.

Resulta que cuando Rudy llegó con el perrito en sus brazos, su esposa Coco se dio cuenta de inmediato que el can que tenía en brazos era diferente. Tenía el mismo color blanco, pero algo no cuadraba.

Su corte de pelo había transformado su apariencia radicalmente, o, simplemente se trataba de otro cachorro y sí, se trataba de otro cachorro. Al darse cuenta del error que su esposo había cometido lo grabó y le explicó que había traído al can equivocado.

Pero, ¿cómo sucedió la confusión? Lo que pasa fue que cuando el hombre llegó a buscar a su perrito preguntó por Coco, nombre de su esposa, pero también había un cachorrito con el mismo nombre en lugar de su querido Boobear y fue ahí donde se generó el cambio.

Es así que cuando Rudy llegó a casa con otro perro, su esposa se dio cuenta que se trataba de otro can: “He had one job” (“él tenía solo un trabajo”) comenta la mujer.

Finalmente, Ruby volvió al veterinario y devolvió al perrito que por confusión se llevó y finalmente pudo llevarse a su hermoso Bookbear, quedando este suceso solo como una anécdota divertida que se volvió viral en Facebook.