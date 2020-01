Perro abandonado de 19 años solo busca un hogar para siempre [VIDEO]

Dicen que la edad no es impedimento para dejar de ser niño. Así es la historia en Facebook de Ace, un can que es una mezcla de Cattle Dog, que no deja de divertirse como si fuese un cachorro a pesar de tener 19 años.

Los perros de esa edad, que se encuentran en los refugios, son pasados a hogares potenciales que puedan brindarle mucho amor. Esta mascota estaría cumpliendo 90 años en años humanos, pero continúa tan juguetón como siempre.

“A Ace le encanta salir a caminar, jugar y puede saltar felizmente al asiento trasero de un automóvil para viajar en automóvil”, indicó un trabajador del centro donde vive.

El perro de 19 años se encuentra actualmente en Sacremento SPCA y, a pesar de su edad, no suele comportarse como tal cual lo amerita. Su vista casi se ha perdido, pero tiene lo suficiente para caminar y divertirse a corta distancia.

"¡Él piensa que tiene 2 años, no 19!", dijo su nuevo propietario.

La historia de Facebook tiene un final feliz. La madre adoptiva de Ace lo llevó a una tienda de mascotas para comprar un juguete nuevo y luego de caminar por todo el establecimiento, escogió un zorro de color rojo, que se ha vuelto su amigo inseparable.