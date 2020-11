Los 5 mejores libros sobre empresas para emprendedores y ejecutivos

¿Está a cargo de una empresa o iniciando un emprendimiento? Si es así, es posible que desee leer algunos libros que le puedan brindar consejos sobre cómo manejar o empezar un negocio. También están aquellos que están interesados en conocer cuál es el panorama económico del país para realizar inversiones y saber cuándo nos recuperaremos de los estragos de esta crisis originada por el coronavirus.

Aquí te dejamos una lista de los 5 mejores libros sobre economía y empresas que serán presentados en la Feria Ricardo Palma 2020, a través de sus redes sociales:

El poder de la transformación - Carlos Benavides y Pablo Vega

Un libro que describe muy bien los fundamentos de la planificación en el fútbol, considerando tres claves deportivas: una estrategia conectada con la identidad de la institución, la motivación como motor y la capacidad de construir un sólido grupo humano. Son tres elementos que sirven para que una institución navegue a buen puerto.

Día: Lunes 30 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Plataforma: Facebook Feria Ricardo Palma.

Organiza: Editorial Planeta.

La oportunidad del siglo - Luis Miguel Castilla

El exministro de Economía hace un diagnóstico minucioso sobre el estado en que nos encontró la pandemia y sobre las acciones que el Gobierno llevó a cabo para tratar de frenar el contagio y la quiebra financiera. Asimismo, presenta una agenda de reformas pendientes para cambiar las condiciones estructurales de nuestro país y construir una sociedad más justa.

Día: Martes 1 de diciembre.

Hora: 8:00 p.m.

Plataforma: Facebook Feria Ricardo Palma.

Organiza: Editorial Planeta.

Colección de libros de moda - Editorial UPC

Dentro de la colección de libros de moda, se encuentran tres valiosos títulos: Moda en el entorno digital, El consumidor de moda y Creación de empresas de moda. Los tres libros reúnen las experiencias y la información necesaria para afrontar con solidez los emprendimientos en el sector de la moda, tanto en el entorno físico como digital. Nos permite aplicar técnicas y tecnología para adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado, proponer transformaciones acordes a los nuevos tiempos y utilizar herramientas digitales que permitan ser competitivo en un mundo globalizado.

Día: Miércoles 2 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Plataforma: Facebook Feria Ricardo Palma.

Organiza: Editorial UPC.

Story cards para la gestión de talento - Juan José Kaneko Aguilar

El presente libro desarrolla el aspecto aplicativo de estas tres herramientas usando el método story cards. Este consiste en un conjunto de 60 tarjetas, desarrolladas a partir de las teorías del constructivismo, los postulados de la terapia narrativa y los aportes de la neurociencia. Todo ello posibilita aplicar de forma lúdica el storytelling, el storyboard y el role-playing game.

Día: Jueves 3 de diciembre.

Hora: 3:30 p.m.

Plataforma: Youtube Feria Ricardo Palma.

Organiza: Editorial UPC.

Todo lo que las relaciones públicas pueden hacer por ti…y no lo sabías - Úrsula Vega

Este libro es una lección imperdible para aprender a conectarse con los demás, transformar una fría lista de contactos en vínculos auténticos y construir relaciones duraderas. La autora propone estrategias precisas y, además, aborda temas poco discutidos, como los retos del oficio en cuarentena o las nuevas formas de acercarse a una generación que no se acoge al protocolo: los millennials. El resultado es un manual entretenido y sumamente útil, dirigido no solo a ejecutivos o profesionales del ámbito, sino a quienes reconocen el valor de relacionarse con sus públicos de interés, pero todavía no saben cómo hacerlo.

Día: Sábado 5 de diciembre

Hora: 6:30 p.m.

Plataforma: YouTube Live FRP

Organiza: Editorial Planeta

Si quieres conocer qué otras actividades trae para ti esta feria puedes acceder a su web oficial Feria Ricardo Palma, en donde encontrarán las secciones correspondientes a Programa Cultural y Tienda Virtual.