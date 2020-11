Beca mujeres en ciencia: postula desde tu celular con unos simples pasos

¿Eres mujer, peruana, cursas el 5.º de secundaria en un colegio público o privado, acreditas alto rendimiento académico en 3er y 4.º grado y deseas estudiar en la universidad una carrera científica, como ingeniería o química?

Si es así, te contamos una buena noticia: el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación lanzó este año el concurso Beca Mujeres en Ciencia 2021, por 150 becas para estudios superiores completos en disciplinas STEM, las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y lo mejor es que puedes inscribirte desde tu celular de la siguiente manera:

1. Escribe en el buscador “Beca Mujeres en Ciencia 2021” y haz clic en www.pronabec.gob.pe/beca-mujeres-en-ciencias-2021.

2. En dicha página, ingresa a Bases y resoluciones. Es importante que leas primero las bases del concurso para que tengas una experiencia exitosa en el proceso.

3. Si reúnes los requisitos, dale clic al botón Módulo de Inscripción Sibec. Crea una cuenta con tu número de DNI y correo electrónico. Se te enviará una clave de acceso a tu correo. Si el correo no está en tu bandeja principal, revisa en tu bandeja de SPAM. Si antes ya has participado en algún concurso del Pronabec, ingresa con la clave que se te asignó en su momento. Si olvidaste tu clave, la puedes recuperar con el número de tu DNI.

4. Si eres menor de edad, deberás completar y confirmar con tus padres o apoderado tus datos precargados en el Módulo.

El Módulo de Inscripción consta de 4 pasos:

Paso 1. Completar requisitos:

Revisa tus datos precargados en el sistema con información del Reniec y completa la información que se te solicita. Si eres menor de edad, deberás confirmar los datos de tus padres que figuran en el sistema. Si son incorrectos, lo podrás editar.

Solo podrán continuar el proceso de inscripción las estudiantes que pertenezcan como mínimo al décimo superior y que se ubiquen en los 5 primeros puestos en los cursos de matemáticas, y ciencia y tecnología, en 3.° y 4.° de secundaria, a nivel de su colegio y grado.

Si tus datos académicos no están precargados en el sistema, lo tendrás que hacer manualmente, siguiendo las pautas que indican las bases del concurso.

Para estudiantes de colegios privados, la condición de pobreza o pobreza extrema, es consultada automáticamente en el Módulo a través del Sistema de Focalización de Hogares, Sisfoh del Midis.

Paso 2. Ficha de datos:

Ingresa tus datos de contacto. Si eres menor de edad registra los datos del adulto que te representará en el proceso. Al final de la inscripción, tu representante deberá firmar electrónicamente tu expediente virtual. La clave de firma electrónica llegará al correo que registres de tu representante.

Paso 3. Cargar documentos:

Indica si perteneces a alguna comunidad nativa amazónica, comunidad campesina o población afroperuana. Si no es tu caso, clic a siguiente, donde deberás ingresar documentación obligatoria solo si tu información académica no figura en el Siagie o debes acreditar discapacidad o pertenecer a una población especial.

Si perteneces a una condición priorizable del concurso (para obtener puntuación adicional) en Documentación Opcional, podrás cargar el documento que lo acredite, si es que el sistema no lo cargo automáticamente, como por ejemplo “Haber obtenido el 1.er 2.º o 3.er puesto en la Etapa Nacional en un Concurso Educativo Nacional”.

Paso 4. Verificar y firmar:

Tómate el tiempo necesario para revisar los datos y documentos cargados en tu expediente virtual, así como la Declaración Jurada de la Ficha de Postulación. Si adviertes algún error, puedes corregirlo regresando a los pasos anteriores. Cuando termines de verificar, si eres menor de edad tu representante deberá firmar el expediente de manera electrónica con la clave que recibió en su correo. ¡Listo! Has concluido exitosamente la inscripción.

Es importante señalar que la información ingresada en el Módulo tiene carácter de declaración jurada, por lo que, de acreditar datos falsos, las inscritas o su representante podrían enfrentar problemas legales.

Cabe recordar que el 10 de diciembre próximo es el último día para inscribirse a este concurso, que pagará a las ganadoras los estudios completos en una universidad. La beca cubrirá matrícula, pensión de estudios (cuando corresponda), inglés, laptop, útiles de escritorio, movilidad, entre otros beneficios.

Para mayor información, los invitamos a contactarse con el Pronabec a través de www.facebook.com/PRONABEC o mediante la línea gratuita 0800-00018 o la central telefónica (01) 612 8230.

Cómo me inscribo a la Beca Mujeres en Ciencia tutorial

Mira el video tutorial “¿Cómo me inscribo al concurso Beca Mujeres en Ciencia?”

