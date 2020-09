Anahí de Cárdenas no cobra por mencionar emprendimientos peruanos en su Instagram [FOTOS]

Anahí de Cárdenas se pronunció a través de su cuenta de Instagram acerca de las historias destacadas donde promociona marcas de emprendimientos peruanos.

La actriz sorprendió a sus seguidores con su publicación donde contó sobre su nuevo lanzamiento musical, pero también aprovechó en especificarle a sus fans sobre el impulso que viene realizando de diferentes negocios de los cuales señaló no recibe ni un sol.

"Me jalo el ojo para verte bien y decirte esto: se viene algo grande, algo enorme, un nuevo sencillo con un videoclip que me esta dando mucho placer hacer y crear. Tengo la surte de tener a mi #dreamteam chambeando conmigo.", se puede leer en el post.





A lo que la actriz nacional agregó: "Pero también me jalo el ojo para responder algunas preguntas."



"No. No cobro nada para que las marcas de las que hablo salgan en emprendimientos peruanos. Es iniciativa mía recibir estos productos, para mostrarlos y así apoyar a reactivar la economía. Todo lo que sale en Emprendimientos Peruanos en su gran mayoría es donado. La primera donacion se fue al albergue del Padre Omar, la Asociacion de las Bienaventuranzas. La segunda tanda de donaciones al albergue de @fundacionperuanadecancer", especificó Cárdenas.

No obstante, explicó también cómo los emprendedores peruanos pueden acceder a esta iniciativa y ser promocionados gratuitamente en las redes sociales de la actriz:

"Si quieres que tu marca salga en Emprendimientos Peruanos mándame un mail a anahidecardenas@yahoo.com lamentablemente mis dms son demasiados, y no me doy a basto. Recuerden que esto lo hago sola. No tengo ayuda! Hasta la edición la hago yo. Así que si no he respondido tu mensaje, por favor ten paciencia."

Aseguró que su finalidad es contribuir con un granito de arena en impulsar la reactivación económica.



"Pronto haré un equipo y mejorare este programa que es por y para ustedes! Estoy intentando desde mi esquina ayudar, poniendo mi granito de arena!"



"Los quiero mucho y gracias por seguirme y alentarme y dejarme comentarios bonitos siempre. Los leo todos! No siempre tengo la habilidad de responderlos todos, pero estén seguros que los leo! Pronto tendré ayuda y mas manos para ser mas eficiente!"