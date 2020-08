Anahí de Cárdenas da potente mensaje tras confesar que tuvo una relación tóxica

Anahí de Cárdenas confesó un duro pasaje de su vida, cuando se involucró en una relación tóxica. La actriz, quien siempre está en contante comunicación con sus seguidores, decidió contar su experiencia con el fin de emitir un potente mensaje.

“Cuando me tomé esta foto, mi pareja en ese momento, no me dejó subirla. Yo no le pedí́ permiso, ni mucho menos. Simplemente, me dijo que estaba loca si iba a subir esa foto y varias otras cosas que no vale la pena recordar. En ese momento no sabía lo que estaba pasando, ni por lo que estaba pasando”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Anahí de Cárdenas relató que en ese entonces no entendía que estaba en medio de una relación insana.

“Cuando uno está en una relación tóxica, muchas veces no se da cuenta. Piensa que esta clase de ‘afirmaciones’ son normales. No hay nada de normal en eso”, agregó.

Una vez dicho esto, la artista procedió a aconsejar a todas las mujeres que están pasando por esta situación.

“Tu cuerpo es tuyo. Es tu propiedad y de nadie más. Algo tan simple como que haya un ‘permiso’ o una ‘condición’ para algo tan simple y mundano como subir una foto a tus redes sociales, no es normal. Podemos contar las historias que queremos con nuestro cuerpo, ser sensuales, vulnerables, serias, militantes, todo. Todo lo que nosotras queramos”, dijo.

Anahí de Cárdenas fue muy firme al indicar que "quien te quiere, no te posee" ni mucho menos te hace sentir miedo.



“Tú tienes el poder de hacer con tu cuerpo lo que quieras. ¡No dejes que nadie te diga que puedes o no puedes hacer! Reconquista tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Quien te quiere, no te posee. Te acompaña como un individuo en tu tránsito por la vida, haciendo tus días más felices. Alguien que te quiere no debería darte miedo. No debería asustarte el que dirá y nunca deberías hacer o dejar de hacer algo por miedo a como reaccionará. ¡Si sientes miedo, no deberías estar ahí!”, finalizó.