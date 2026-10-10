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Pamela Franco sorprende al crear ONG para ayudar a niños con Trastorno del Espectro Autista: "No todos tenemos las mismas condiciones"

Conmovida, Pamela Franco presentó sus nuevos proyectos y su ONG dedicada al trastorno que afecta a su hija con Christian Domínguez.

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    Pamela Franco sorprende al crear ONG para ayudar a niños con Trastorno del Espectro Autista: "No todos tenemos las mismas condiciones"
    Pamela Franco crea ONG para ayudar a niños con autismo | Composición Wapa - Panamericana
    Pamela Franco sorprende al crear ONG para ayudar a niños con Trastorno del Espectro Autista: "No todos tenemos las mismas condiciones"

    La cantante Pamela Franco ha dado un nuevo giro en su vida al inaugurar un emprendimiento que se enfoca en el ámbito de la salud. Se trata de 'Sono de Tech', un avanzado centro genético, además de su nueva ONG, Manos Azules en el Mundo de TEA.

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    Pamela Franco sorprende al crear ONG tras su experiencia como madre

    La cantante de cumbia peruana organizó un evento para dar a conocer su proyecto empresarial y su ONG relacionada con el Trastorno del Espectro Autista, que también afecta a su hija. "Nuestra intención es ofrecer una opción accesible para que otros padres también dispongan de esta alternativa que resulta muy beneficiosa", comentó.

    El evento contó con la participación de Xiomy Kanashiro, Cuto Guadalupe y Rocío Miranda. Estuvo también acompañada por su pareja, Christian Cueva. Durante su intervención, Pamela Franco se mostró emocionada al conectar sus proyectos con su experiencia personal junto a su hija.

    "Más que un solo proyecto, se trata del compromiso social que tenemos, porque lo vivimos de cerca y queremos compartirlo con otras madres. Es una lucha constante y, aunque siempre luchamos por nuestros hijos, también necesitamos un apoyo", expresó.

    "Esta ONG busca abogar por esta causa, ya que conocemos las dificultades y las limitaciones de recursos. Para nosotros, sería un logro que muchas personas se unan para asistir a más niños", añadió Pamela Franco.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco sorprende al crear ONG para ayudar a niños con Trastorno del Espectro Autista: "No todos tenemos las mismas condiciones"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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