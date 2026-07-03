Karina Rivera conmueve al revelar que sufrió la DOLOROSA PÉRDIDA de su bebé: "Besos al cielo"

Karina Rivera conmueve al revelar que sufrió la pérdida de un embarazo, un dolor que había mantenido en secreto y que ahora comparte en una emotiva entrevista.

Karina Rivera sorprendió a la audiencia al compartir una experiencia profundamente personal que había mantenido en reserva durante años. La recordada conductora de televisión decidió abrir su corazón en una reciente entrevista y contar uno de los episodios más sensibles de su vida: la pérdida de un embarazo cuando aún se encontraba en una etapa temprana.

La exanimadora infantil confesó que, aunque siempre ha hablado públicamente de sus tres hijos, en realidad considera que fueron cuatro los bebés que llevó en su vientre. Su revelación generó una ola de mensajes de apoyo y conmovió a quienes siguieron atentamente su testimonio.

Karina Rivera revela por primera vez la pérdida de un bebé

Durante una conversación con Claudia Portocarrero, la figura televisiva recordó el difícil momento que vivió años atrás tras perder un embarazo luego del nacimiento de su hijo Alejandro. Según explicó, aunque el tiempo ha pasado, mantiene vivo el recuerdo de ese bebé a través de un objeto muy especial que siempre la acompaña.

“Yo tuve una pérdida, así que hay que reconocer a ese bebé que no llegó después de Alejandro. Son cuatro en realidad… tengo una piedrita que tengo siempre conmigo, en mi bata, cada vez que yo toco esa piedrita mando besos al cielo para ese bebé. Hay que tenerlo en cuenta. Yo nunca lo había contado. Es la primera vez”, dijo con visible emoción.

Rivera explicó que esa pequeña piedra se convirtió en un símbolo personal que representa el vínculo que conserva con el hijo que no llegó a conocer. Para ella, se trata de una forma íntima de rendir homenaje a ese bebé que forma parte de su historia familiar.

Su confesión impactó a los seguidores del programa, quienes destacaron la valentía de la conductora al abordar un tema tan delicado y personal frente a las cámaras.

Karina Rivera revela por qué considera a ese bebé parte de su familia

En otro momento de la entrevista, Karina reflexionó sobre la importancia de reconocer a los hijos que no lograron nacer, independientemente del tiempo de gestación. La presentadora aseguró que ese bebé ocupa un lugar especial dentro de su familia y que siempre lo ha considerado parte de ella.

“Creo que los que no llegaron, así sea días de gestación hay que tomarlos en cuenta porque tus hijos tienen un orden en la vida. Alejandro el mayor, ahí viene el angelito, luego Doris y al final, Luciana”, sostuvo.

Asimismo, recordó que cuando ocurrió la pérdida no llegó a comprender completamente la situación debido a que desconocía que estaba embarazada. Con el paso de los años, sin embargo, entendió la magnitud de lo sucedido y decidió incorporar ese recuerdo a la historia de su maternidad.

“En ese momento, como fue temprano, no lo entendí realmente. No me afectó, ‘lo que pasó fue que tuviste una pérdida’, no sabía que estaba embarazada, pero lo cuento como bebé porque fueron 4 en mi vientre, pero hay tres”, precisó.