“Nunca presumí yo (las fotos). Yo nunca he presumido a algún chico con el que he salido. Personalmente, nunca he subido nada a redes sociales. Ustedes se enteraron porque él subió (las fotos), pero yo no”, expresó.

“Mi vida personal no la expongo porque no me gusta. Quiero que me sigan por mi trabajo; mi vida personal es un tema aparte que no me gusta compartir, prefiero dejarlo privado y mantenerlo así”, sostuvo.