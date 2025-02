Fresialinda acusa a Cristian Rivero de malos tratos: “Me puse a llorar”

Fresialinda recordó que, antes del cambio de conductor, se sentía segura de sus posibilidades de ganar la competencia. No obstante, la actitud de Cristian Rivero la afectó profundamente, al punto de hacerla llorar y perder la confianza en sí misma. "No me acuerdo qué me dijo, pero me hizo sentir mal y me bajoneé rápido", expresó la artista.