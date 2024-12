La expresentadora de TV, Karen Schwarz, tuvo una cercana relación amistosa con Magaly Medina, por lo que era común verlas compartir juntas. No obstante, todo habría cambiado, pues luego de un tiempo, se dio a conocer que la amistad entre la dupla había llegado a su final y la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ no titubeó en criticar a la esposa de Ezio Oliva como lo suele hacer con otros personajes de la farándula nacional, lo que dejó entrever que las cosas no habrían terminado nada bien.