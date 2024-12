"Me bullearon en América la semana pasada. Lo que pasa que a un productor lo peor que le puedes decir es que no lo conoces y la verdad es que yo no lo conocía", comentó el pastor en el vídeo.

"El programa estuvo preparado todo en contra mía. A mí me dejaron parado, a la doctora Sasieta le pusieron un micrófono y el mío no funcionaba", afirmó el pastor, quien dejó en claro que fue el productor que "arengó" a todos en hacer cosas en su contra.

Aunque el ambiente ya era tenso, las conductoras de América Hoy no anticiparon lo que sucedería más adelante. En medio del debate, el Pastor Ubierna, quien rechazaba la aprobación de la unión civil entre personas del mismo sexo, no tomó bien las interrupciones que le pedían moderar sus intervenciones.

Fue entonces cuando el Pastor reaccionó visiblemente molesto, respondiendo con tono defensivo: “Quieres hablar tú, entonces habla tú, yo me retiro. Quieres tú, no te conozco. No sé quién eres”. Dirigiéndose al productor, añadió: “Si estoy mezclando temas, me voy entonces. Ok, gracias. Dios los bendiga”, y abandonó el set, dejando sorprendidos a los presentes.