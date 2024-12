“Hola a todos, muchos me conocen como futbolista. Pero mi historia no se queda solo en las canchas. Hoy quiero compartir con ustedes un nuevo capítulo de mi vida: mi etapa de empresario, con la inauguración del centro comercial KM 40. Vengo de un barrio humilde, mi querido Villa El Salvador, donde los sueños parecían lejanos”, comenzó escribiendo.

Farfán añadió que su retiro del fútbol no significó el fin de sus sueños, sino el inicio de nuevos retos. “Dejar el fútbol no significó dejar de soñar. Ser empresario era un reto nuevo, pero tenía claro que, con esfuerzo y el apoyo de las personas correctas, todo era posible. Hoy celebro no solo este logro, sino también el mensaje que quiero dejar: no importa de dónde vengas, sino hacia dónde decides ir. Este centro comercial es más que un proyecto, es parte del legado que quiero construir, demostrando que cualquier persona, con perseverancia y visión, puede cumplir sus sueños”.