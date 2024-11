Christian Cueva celebró por todo lo alto su cumpleaños 33 en una conocida urbanización ubicada en Trujillo, La Libertad, acompañado en todo momento de Pamela Franco. El futbolista no escatimó en gastos y botó la casa por la ventana, no solo para festejar el evento, sino para engreírse con lujosos regalos por su onomástico, pese a tener una fuerte deuda con su exsuegra y ser acusado de no cumplir con la manutención de sus hijos, según afirmó Pamela López. ¿Cuánto se gastó en sus autoregalos de cumpleaños?