“Cueva no fue a la primera comunión de su hija, pero sí tuvo tiempo para celebrarse su cumple con Pamela”, fue el comentario que recibió el conductor de espectáculos Samuel Suárez y que este aprovechó para revelar el motivo que habría hecho que el futbolista no esté presente en el día especial de su hija.

Samuel Suárez, de ‘Instarándula’, reveló las razones por las que Christian Cueva se habría ausentado de la primera comunión de su hija. De acuerdo a una fuente cercana al jugador, cuya identidad no quiso ser revelada, señaló la razón que hizo que este no acompañara a su engreída en un momento tan importante.

“Una persona allegada a Cueva, que me pidió que no revele su nombre me empezó a contar unas cosas, porque todos dijimos: ‘Debería estar ahí’ y me comentó: ‘Hasta donde sé, él tiene orden de alejamiento de Pamela López, por eso no pueden estar juntos en la primera comunión”, leyó al inicio sobre por qué el ‘Aladino’ no estuvo con su hija.