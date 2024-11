La controversia no deja de rodear a Pamela Franco y Christian Cueva , quienes han sido señalados por el compositor José María Yzazaga , autor de la emblemática canción "El Cervecero" , por utilizar su tema sin la debida autorización y alterar la letra original.

Yzazaga ha solicitado una indemnización de 200 mil soles por los derechos de su obra, mientras que la cumbiambera se pronunció al respecto, desmintiendo las críticas que aseguran que no se ha intentado un acercamiento directo con el autor.

"Es un tema que lo ve mi mánager y la parte administrativa de mi empresa. Tengo entendido que ya han conversado por teléfono y que incluso se han reunido. Creo que hacemos música para alegrar a la gente, no hay necesidad de llevar esto a un lado negativo", declaró Pamela en una entrevista reciente.

Franco también explicó que no ha podido encontrarse personalmente con Yzazaga debido a que acaba de regresar de un viaje, aunque aseguró que el diálogo se está dando. Por su parte, el futbolista Christian Cueva no se ha pronunciado sobre el tema.

"La única persona que se ha comunicado conmigo es su mánager. Me pidió conversar, pero yo me pregunto: ¿qué voy a hablar con él? Los responsables son Pamela y Christian, no el mánager. Siento que quieren evitar dar la cara," declaró Yzazaga en tono indignado.