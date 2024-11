Pamela López hizo un pedido a Christian Cueva a través de su Instagram, que pague la fuerte deuda que tiene con su madre, no obstante, Magaly Medina reveló por qué no lo haría.

Christian Cueva no sale de un escándalo para entrar en otra polémica, ya que su aún esposa, Pamela López, lo acusó de no pasarle ni un sol para los gastos de sus hijos, pero ahora casi le ha suplicado que le pague la gran deuda que tiene con su mamá. La ahora influencer compartió un chat con su mamá, donde le expresa su preocupación por la deuda pendiente, razón por la que no puede pagar sus tratamientos de salud.

Christian Cueva no tendría obligación de pagar dinero a mamá de Pamela López

Magaly Medina fue quien reveló hace meses sobre los préstamos que le había pedido Christian Cueva a su aún suegra, motivo por el cual Pamela López demostró que ella no seguía al lado del futbolista por interés, pues su familia siempre le ha dado la mano al deportista cuando estaba en mal momento económico.

La popular ‘Urraca’ recordó sobre ello y leyó la publicación de López, quien prácticamente le imploraba al padre de sus hijos que pague la deuda que tiene con su madre y así pueda cubrir sus tratamientos.

No obstante, la conductora fue clara sobre el tema e indicó que Cuevita no estaría obligada a pagar la fuerte suma de dinero, pues la justicia no le exigiría hacerlo, menos si hoy en día no estaría pagando la pensión de alimentos de sus hijos.

"Si Christian Cueva no se ocupa ni siquiera de pasarle manutención a sus hijos, entonces menos va a tener para devolverle la plata que le debe a la madre. No se habla de cantidades, pero intuimos que se trata de fuertes cantidades. Ahora Christian Cueva se puede hacer el loco porque en este país no hay cárcel por deuda y no se puede hacer nada al respecto", comentó.

Asimismo, expresó que la ahora pareja de Pamela Franco debería ser más consciente, pues hasta el día de hoy su todavía suegra apoya económicamente a la madre de sus hijos para que no le falta nada a los pequeños.

"Es una cuestión personal, si le has pedido a esa señora que te ha prestado de sus ahorros, ahora lo más lógico es que le devuelvas ese dinero. Además, es sabido que su madre, cuando no le da plata Cueva, su madre y su padre la ayudan con la economía de sus nietos", agregó.

¿Qué publicó Pamela López sobre la deuda de Christian Cueva?

Pamela López publicó en sus redes sociales el pasado martes 12 de noviembre y sorprendió al dar a conocer que Christian Cueva no le contesta a su madre sobre la fuerte deuda que tiene con ella hace más de un año.